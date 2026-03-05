TELEVISÃO

Apresentador é afastado da Globo e revela que passará por cirurgia: 'Não é fácil'

Alex Escobar explicou por que está longe das telinhas; vídeo

Giuliana Mancini

Publicado em 5 de março de 2026 às 11:52

Alex Escobar Crédito: Leo Rosario/TV Globo

Alex Escobar, de 51 anos, usou as redes sociais para explicar aos seguidores o motivo de estar afastado da televisão. Em vídeo publicado no Instagram, o apresentador do Globo Esporte contou que enfrenta problemas nas cordas vocais e precisará passar por uma cirurgia.

"Passando aqui para dar uma satisfação para quem me acompanha… Eu estou desde o final do ano passado em uma luta com pólipos nas cordas vocais. Para trabalhar no Carnaval tive que contar com o apoio precioso da Débora, nossa fonoaudióloga da Globo, que conseguiu colocar minha voz no lugar. Fiz três madrugadas bem, mas preciso operar", relatou.

Segundo o apresentador, a cirurgia estava marcada para esta quinta-feira (5), mas precisou ser adiada de última hora após ele acordar gripado. "Viajei de férias depois do Carnaval, voltei, cirurgia marcada e fiquei gripado. Ia operar amanhã, quinta-feira, acordei gripado e não pode operar. Então vamos remarcar a cirurgia para breve. Assim que eu conseguir resolver essa questão, estarei de volta", explicou.

Apesar do problema de saúde, Escobar conseguiu participar da transmissão dos desfiles das escolas de samba do Grupo Especial do Rio de Janeiro no Carnaval 2026, exibidos pela TV Globo. Ele apresentou a cobertura ao lado de Karine Alves durante as três noites principais de desfiles, no domingo, segunda e terça-feira de folia.

Na publicação, o jornalista também comentou a frustração por ter que adiar o procedimento. "Não é fácil a gente não ter controle sobre as coisas, mas tem que ter paciência, tranquilidade… Isso vai passar, daqui a pouco vou continuar às atividades, Globo Esporte, cafézinho, Copa do Mundo, que seja um grande ano. Esse início não está fácil, mas vai dar bom". Na legenda da publicação, ele destacou: 'Volto logo".

De acordo com informações do Hospital Israelita Albert Einstein, os pólipos nas cordas vocais são formações benignas que surgem quando há um aumento exagerado de fibras colágenas em um ponto do tecido da laringe. A condição costuma aparecer como resposta ao uso excessivo da voz e é mais comum em profissionais que dependem dela no trabalho, como cantores, professores, palestrantes e apresentadores.