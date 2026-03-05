Acesse sua conta
Babu diz que assinou contrato que o impede de se encontrar com Felipe Prior, ex-BBB condenado por estupro

Os dois viraram amigos e aliados no BBB 20

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 5 de março de 2026 às 11:01

Babu Santana fez amizade com Felipe Prior durante o 'BBB 20'
Babu Santana fez amizade com Felipe Prior durante o 'BBB 20' Crédito: Reprodução/TV Globo

Durante uma conversa na Festa do Líder no "BBB 26", na noite de quarta-feira (4), Babu Santana relembrou momentos marcantes de sua primeira participação no reality show e surpreendeu ao afirmar que assinou um contrato que o impede de se encontrar com Felipe Prior, com quem construiu uma forte amizade na 20ª edição do programa.

O assunto surgiu após a volta de Breno e Juliano do Quarto Secreto, o que levou o ator a recordar episódios marcantes do BBB 20, especialmente o paredão histórico entre Manu Gavassi e Felipe Prior, que registrou um recorde de votos na época. O rapaz era o grande, e praticamente único, parceiro de Babu no jogo.

"O décimo primeiro paredão da edição 20 teve 1 bilhão e meio de votos. A final teve 200 milhões de votos. Para você ver como não tem muito a ver...", comentou Babu, relembrando a disputa que terminou com a eliminação de Prior.

Na sequência, ele revelou que um acordo contratual acabou interferindo na relação com o ex-colega de confinamento. "Ao mesmo tempo, aquela parada que te falei: eu assinei contrato me impedindo de encontrar com o meu aliado", afirmou.

Babu não deu detalhes sobre o contrato nem explicou em quais circunstâncias o acordo foi firmado. A última aparição pública dos dois juntos aconteceu há cerca de três anos.

Felipe Prior foi condenado por estupro

O período da última aparição pública de Babu e Prior coincide com a condenação do paulistano por estupro. Felipe Prior foi denunciado por quatro casos de estupro ocorridos entre 2014 e 2018. Ele virou réu em 2020 após as acusações feitas por mulheres. O ex-BBB foi absolvido em dois processos, enquanto um deles ainda aguarda decisão.

No outro caso, de 2014, o arquiteto foi condenado. Em janeiro deste ano, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) manteve a condenação de oito anos de prisão em regime inicial semiaberto. Prior recorre da decisão, mas segue respondendo ao processo em liberdade. Esta decisão também cabe ainda recurso.

Segundo a denúncia, o crime teria ocorrido após uma festa universitária em agosto de 2014. A vítima relatou que recebeu uma carona de Prior e, depois de deixar uma amiga em casa, ele teria parado o carro em uma rua próxima, começado a beijá-la, passado a mão no corpo dela e, então, a estuprado. Ela afirmou que não conseguiu oferecer resistência porque estava alcoolizada.

