Britney Spears é presa em flagrante na Califórnia, diz site

Cantora foi detida e passou a madrugada na delegacia

Publicado em 5 de março de 2026 às 12:30

Britney Spears pode ser a atração do Todo Mundo no Rio em Copacabana em 2026
Britney Spears pode ser a atração do Todo Mundo no Rio em Copacabana em 2026 Crédito: Reprodução

A madrugada foi agitada para Britney Spears, segundo informações divulgadas pelo site norte-americano TMZ, a 'Princesa do Pop' foi presa na noite da última quarta-feira (4), por volta das 21h30, no Condado de Ventura, na Califórnia. O motivo? A cantora teria sido flagrada dirigindo sob a influência de álcool. 

De acordo com os relatos, Britney foi abordada por agentes da Patrulha Rodoviária da Califórnia e levada para a delegacia, onde foi fichada oficialmente por volta das 3h da manhã. A estrela não permaneceu detida por muito tempo: fontes indicam que ela foi liberada logo ao amanhecer, por volta das 6h.

A prisão pegou muita gente de surpresa, especialmente porque acontece em um momento em que Britney celebrava uma conquista nos tribunais. Recentemente, a cantora obteve uma ordem de restrição permanente contra um homem que a perseguia desde 2013. O indivíduo, que já havia sido preso por invasão de propriedade em 2025, agora deve manter uma distância mínima de 90 metros da artista até o ano de 2030.

Essa não é a primeira vez que a estrela se envolve em problemas de trânsito. Em 2007, Britney foi acusada de bater em um carro estacionado e deixar o local sem prestar esclarecimentos, além de estar dirigindo sem uma licença válida na Califórnia. Na ocasião, as imagens dela com um cachorrinho no colo durante a batida rodaram o mundo.

Após o ocorrido, a cantora desativou sua conta no Instagram e até o momento a assessoria da cantora não se pronunciou oficialmente sobre o caso.

