Sabrina Sato revela apelido inusitado que a filha deu a Nicolas Prattes: 'Nunca mais parou'

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 5 de março de 2026 às 11:59
Completando dois anos de muito amor com o ator Nicolas Prattes, Sabrina Sato dividiu com o público uma curiosidade dos bastidores da família: o apelido "secreto" que a filha, Zoe, 7, deu ao padrasto logo no começo do namoro.
O galã da nova novela das seis, A Nobreza do Amor, agora atende por “Zezé” dentro de casa. Segundo Sabrina, tudo começou em uma viagem para Portugal, quando Nicolas ficou doente. Zoe, muito cuidadosa, dava comida na boca do ator e achou que ele estava a cara do bebê Zezé, do filme Os Incríveis. "Ela nunca mais parou de chamar ele assim", contou a rainha de bateria ao jornal EXTRA.
Sabrina Sato, Nicolas Prattes e a filha, Zoe
Com apenas 7 anos, Zoe também já entendeu a diferença de idade entre a mãe, de 45, e "Zezé", que é mais novo. E ela faz questão de usar isso a favor de Sabrina. A apresentadora se diverte contando que a pequena vive dando broncas leves no ator: "Ela fala: 'Zezé, você é muito mais novo que minha mãe. Você tem que respeitar. Ela que manda'".
Depois da maratona intensa do Carnaval, Sabrina já está de malas prontas para uma nova aventura, mas desta vez o plano é um pouco diferente. A pedido da própria Zoe, as duas devem embarcar em uma viagem "solo" (provavelmente para a Disney).