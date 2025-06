MATERNIDADE

Aos 44 anos, Sabrina Sato vai congelar óvulos após perder dois bebês: 'Preciso de tempo'

Sabrina e Nicolas Prattes adiaram os planos de um filho juntos

Sabrina Sato revelou que vai adiar os planos de gravidez com o marido Nicolas Prattes. A apresentadora perdeu dois bebês por abortos espontâneos em um ano e então, optou por si se dar um tempo. O sonho de ser mãe, porém, ainda vai poder ser concretizado já que ela decidiu congelar os óvulos. >

“Nós [eu e Nicolas Prattes] queremos [filhos], mas não quero mais criar expectativas em cima disso. Quero deixar acontecer, talvez mais para frente. No momento, decidi dar férias para mim mesma. Vou congelar meus óvulos e esperar um pouco. Preciso de um tempo. Chega uma hora em que ninguém quer mais falar sobre isso — nem a Zoe quer mais falar sobre irmãozinho", revelou em entrevista à Glamour.>

Ela comentou sobre a postura de Nicolas em relação a questão da paternidade, diante das perdas. "O Nicolas, apesar de ser mais novo que eu, é muito maduro, sabe o que quer. Ele é extremamente cuidadoso e responsável. A gente conversa muito sobre tudo, e todos os dias. Vivemos o luto juntos e com muita presença”, contou a modelo que é já mãe de Zoe, de 7 anos — fruto de um antigo relacionamento com Duda Nagle. >

Sobre a personalidade da filha, Sabrina destacou as semelhanças e diferenças. “Ela se parece muito comigo! O jeito de rir, os trejeitos. Ela ama a natureza. Foi ela quem me reconectou com esse lado mais interiorano. Mas também é muito diferente: não liga para maquiagem, só quer roupa confortável e tênis. Gosta de skate, lê, fala inglês e ama conversar. Ela diz que o que mais gosta de fazer é conversar. Acho que puxou a mãe!”, brincou.>