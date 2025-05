INTIMIDADE

Casada com Nicolas Prattes, Sabrina Sato dá dica de como conquistar um 'novinho lindo e rico'

Apresentadora também comentou sobre a frequência sexual com o marido

Sabrina Sato fez algumas revelações nas redes sociais sobre seu casamento com Nicolas Prattes. A apresentadora abriu uma caixinha de perguntas nos Stories do Instagram na última terça-feira (20) e, bem-humorada, respondeu aos seguidores.>

No ano passado, Nicolas surpreendeu ao revelar que transou 50 vezes com Sabrina Sato em 1 semana. "Considerando que a gente se vê sete dias na semana…Se vendo de segunda a segunda, início de namoro, umas 50 vezes", contou o ator, durante participação no programa Sobre Nós Dois, do GNT.>