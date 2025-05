DESABAFO

Romana Novais desabafa sobre ser chamada de 'mulher de Alok' e manda recado

Dermatologista garante que trabalha para ser reconhecida por seus próprios méritos

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 21 de maio de 2025 às 13:10

Romana Novais desabafa sobre ser chamada de 'mulher de Alok' e manda recado Crédito: Reprodução/Redes Sociais

A influenciadora e dermatologista, Romana Novais (34), abriu o jogo nesta terça-feira (20) sobre uma das frases que mais escuta desde que iniciou seu relacionamento com o DJ Alok, com quem é casada desde 2020 e tem dois filhos. Ao ser questionada por um seguidor no Instagram sobre como lida com o título de "mulher do Alok", a médica respondeu com sinceridade e maturidade.>

"Esse título vai sempre existir. É uma associação natural, muitos de vocês só me conheceram depois que comecei a me relacionar com ele. E eu sou, sim, orgulhosa de ocupar esse lugar, porque sei o quanto o Alok, virginiano exigente, não se atrai facilmente", comentou Romana, com bom humor.>

Apesar da associação constante ao nome do marido, a dermatologista reforçou que tem uma trajetória própria e que trabalha para ser reconhecida por seus próprios méritos. "Não fico mal quando me chamam assim tentando me diminuir. Eu busco meu espaço todos os dias e tenho plena consciência de quem eu sou e do que represento além desse título", completou.>

Post de Romana Novais Crédito: Reprodução/Instagram

A resposta de Romana surgiu após a pergunta direta de um seguidor: "Você trabalhou muito pra não ser apenas a 'mulher do Alok', e sim a Romana?". E sua resposta equilibrada rendeu apoio dos fãs nas redes sociais, que elogiaram sua postura segura e inspiradora.>