Quem saiu do Chef de Alto Nível? Veja quem foi a eliminada do reality show culinário

'É choro de muita gratidão', lamentou a eliminada na despedida

Giuliana Mancini

Publicado em 6 de agosto de 2025 às 08:42

A passagem de Marina Fucano no Chef de Alto Nível está encerrada. A cozinheira do Time Rueda foi a quarta eliminada da Fase de Times do programa e deixou a atração no episódio exibido na terça-feira (5).>

Na primeira prova, os participantes tinham 50 minutos para fazer um prato com peixe e frutas. "Peguei castanha de caju, macadâmia. Vou fazer um picles com a casca da banana", disse Fucano. Ela decidiu assar o peixe no forno, mas a comida não ficou no ponto ideal. "Gosto do sabor, mas o peixe deveria estar um pouquinho mais cozido. Até para cortar está difícil", avaliou Alex Atala.>

Por causa da consistência, Marina foi indicada à prova de eliminação junto com Luiza, do Time de Atala. O desafio então era criar uma receita em que cascas e folhas fossem protagonistas, acompanhadas de uma proteína. As duas competidoras disputaram o creme de leite na bancada logo no início, mas Luiza levou a vantagem.>

Com apenas 30 minutos para executar o prato, Marina recebeu uma dica de Ícaro para que colocasse o fígado no leite para suavizar o sabor metálico, mas começou o processo tarde demais. >

Após um empate entre Atala e Rueda, coube a Renata Vanzetto assegurar o desempate. "Eu vou ter que pegar pelo em ovo. O prato que eu vou salvar foi o que mais me alegrou e me surpreendeu. Eu vou salvar o prato da Luiza", falou.>