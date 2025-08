SUBSTITUIÇÃO

MC Livinho deixa ‘Dança dos Famosos’ após acidente e será substituído no ‘Domingão’

Funkeiro sentiu fortes dores durante ensaio e precisou abandonar o quadro

Heider Sacramento

Publicado em 6 de agosto de 2025 às 07:12

Livinho teria tomado a decisão após sentir fortes dores durante os ensaios Crédito: Léo Rosario/TV Globo

O cantor MC Livinho está oficialmente fora do quadro “Dança dos Famosos”, do “Domingão com Huck”. A informação foi confirmada nesta terça-feira (5) pelo colunista Flávio Ricco. Segundo a publicação, o apresentador Luciano Huck já está em busca de um substituto para seguir com a competição de dança. >

Livinho teria tomado a decisão após sentir fortes dores durante os ensaios, o que impossibilitou sua permanência no programa. A previsão é que o novo participante seja anunciado pela TV Globo ainda nesta quarta-feira (6).>

A saída acontece poucos dias após o funkeiro receber alta hospitalar. No último domingo (3), ele foi apresentado oficialmente no palco do Domingão, mas ainda se recuperava de um acidente de moto ocorrido em São Paulo. O cantor passou dois dias internado na UTI e precisou passar por uma cirurgia de emergência.>

Ao deixar o hospital, Livinho gravou um vídeo emocionado e agradeceu pelas mensagens de apoio. “Ó, recebi alta hoje. Deus me deu uma nova oportunidade para escrever algo novo na minha vida. Tô indo para casa, e o que eu tenho a dizer é que é vida nova. Agradeço a todas as orações, a todos os fãs, a todo mundo que se preocupou, minha família, a equipe médica aqui do hospital. Deus abençoe, tá? Muito obrigado! Vamos embora que a gente está na pista de novo”, disse ele.>

De acordo com boletim médico divulgado por sua equipe, Livinho sofreu uma fratura no pulmão esquerdo devido ao impacto da batida, além de precisar suturar um dos dedos da mão esquerda. O acidente aconteceu na última terça-feira (29/7), quando um carro teria fechado o caminho do cantor, que pilotava uma moto. O motorista prestou socorro, e Livinho foi levado ao hospital por uma equipe do Corpo de Bombeiros, sendo imediatamente encaminhado à UTI.>

Nas redes sociais, o artista relatou o momento mais delicado após o acidente. “O mais preocupante foi quando olhei para o teto da ambulância, minha pressão estava baixando, eu sentindo muito frio. Pensei que estivesse partindo”, contou.>