RECUPERAÇÃO

Edu Guedes retorna à TV após cirurgia e recebe homenagem de Ana Hickmann: 'Presente para nós'

Apresentador volta ao ar após retirada de tumor no pâncreas e celebra reencontro com a esposa Ana Hickmann

Heider Sacramento

Publicado em 5 de agosto de 2025 às 12:12

Edu Guedes e Ana Hickmann Crédito: Reprodução

Depois de passar por uma delicada cirurgia para retirada de um tumor no pâncreas, Edu Guedes está de volta à televisão. O apresentador retornou nesta terça-feira (5) ao comando do programa Fica com a Gente, da RedeTV!, marcando um momento especial de superação, acolhido por uma surpresa emocionante: a participação da esposa, Ana Hickmann. >

A presença da apresentadora foi liberada pela RecordTV especialmente para a ocasião. “Depois de muitos anos, eu e Edu vamos voltar a trabalhar juntos na TV. Vai ser por um dia e por algo incrível e inédito”, explicou Ana. Emocionada, ela ainda completou: “Estou muito feliz porque foi um presente para o Edu, mas principalmente para mim”.>

Durante a edição ao vivo, o clima foi de celebração e gratidão. Nas redes sociais, Edu Guedes expressou seu sentimento diante do retorno: “Dia de reencontro, emoção e muitos sorrisos! Que felicidade estar de volta. Me sinto em casa! E ainda ao lado da minha convidada mais que especial! Obrigado por tudo… e por todos vocês que sempre estiveram comigo. Estou de volta. Fica com a gente!”>

O casal, que assumiu publicamente o relacionamento em 2024 após anos de amizade, já tem uma história conjunta na televisão. Ana e Edu trabalharam juntos entre 2005 e 2009 no Hoje em Dia, da Record, ao lado de Britto Jr. e Chris Flores, uma parceria que marcou época nas manhãs da TV aberta.>