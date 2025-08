MATERNIDADE SOLO

Atriz ex-Globo expõe traições durante casamento com galã: 'Com a babá, com amigas'

Maytê Piragibe disse que contou para a filha sobre as traições de Marlos Cruz

Giuliana Mancini

Publicado em 5 de agosto de 2025 às 14:44

Maytê Piragibe Crédito: Reprodução/Instagram

A atriz Maytê Piragibe abriu o coração durante participação no podcast "Mil e Uma TrETAS“, comandado por Thaila Ayala e Julia Faria. A artista falou sobre os desafios da maternidade solo e revelou as traições que enfrentou durante o casamento com ator Marlos Cruz, com quem teve uma filha, Violeta. Hoje, a menina está com 15 anos.>

Segundo Maytê, nos primeiros anos, o ex era um pai "participativo e amoroso". "Ele era um pai fora da curva. Sempre foi muito amoroso. Ele sempre teve uma explosão de amor", falou. O casamento entre os dois, por outro lado, foi ficando "insustentável".>

"Sofri muitas traições. Hoje minha filha, a Violeta, sabe. Me traiu com a babá, com amigas que frequentavam minha casa. Ele tinha um Facebook falso. Descobri da babá na pré-separação e foi um tapa na cara para tirar ele fora de casa. Estava insustentável, era muito ciúmes dele", relatou.>

Segundo a artista, o fim da relação não foi nada fácil, mas a decisão foi tomada para proteger a filha. "Eu decidi por ela. Nem pensava nas minhas dores, só pensava que não queria que ela crescesse em um ambiente tóxico", confessou, dizendo que imediatamente viu que a relação mudaria. "Foi com muita ofensa, dor, o laço foi, o cordão umbilical. Ela tinha 3 anos. Ele era esse tipo que pegava ela quando desse, sumia, vinha quando dava", lamentou.>

Maytê também falou que é possível contar quantas vezes o pai viu a filha em 14 anos. "O pai não compra nem o básico, um pijama. Esse início, que a gente está descobrindo ser mãe [é difícil] (...) desde que ele saiu de casa, eu já tinha sacado", declarou.>