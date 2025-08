ESSE FINAL DE SEMANA

Festival vai distribuir 10 mil acarajés de graça no Centro Histórico de Salvador

Evento homenageia as Mulheres Negras Latino-Americanas e Caribenhas

A sétima edição do Festival de Acarajé acontece no próximo domingo, 10 de agosto, no Memorial das Baianas, localizado na Praça da Cruz Caída, no Centro Histórico de Salvador. Organizado pela Associação Nacional das Baianas de Acarajé, Mingau, Receptivos e Similares (Abam), o evento será realizado das 14h às 18h e contará com apresentações culturais e distribuição gratuita de acarajés. >