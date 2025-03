COM DENDÊ

Dá pra fazer acarajé em casa? Veja receita para se aventurar na cozinha

Receita tradicional, embora simples, exige paciência e cuidado na preparação

Fernanda Varela

Publicado em 19 de março de 2025 às 18:48

Acarajé Crédito: Shutterstock

Muita gente acha que os baianos comem acarajé com a maior facilidade, fazendo em casa. Mas isso é um grande mito. São poucos aqueles que nascem com o dom de fazer um bolinho no capricho dentro da cozinha de casa.>

Dá para fazer acarajé em casa? Sim, mas a receita tradicional, embora simples, exige paciência e cuidado na preparação, principalmente na hora de fritar. Aqui vai uma versão básica para você tentar:>

Ingredientes:>

500g de feijão fradinho (sem casca)>

1 cebola pequena>

2 dentes de alho>

1 colher de chá de sal>

1/2 colher de chá de pimenta-do-reino (opcional)>

Óleo para fritar (preferencialmente de dendê)>

200g de camarão seco ou fresco (opcional, mas tradicional)>

Vatapá e caruru (opcional para recheio)>

Modo de preparo:>

Preparando o feijão fradinho:>

Coloque o feijão fradinho de molho em água por cerca de 2 horas para facilitar a remoção das cascas.>

Depois, retire as cascas, esfregando as mãos. Isso pode levar algum tempo, mas é essencial para o acarajé ficar com a textura correta.>

Preparando a massa:>

Coloque o feijão já descascado no liquidificador ou processador. Bata com um pouco de água até formar uma massa bem lisa e espessa.>

Adicione a cebola, o alho e o sal à massa e bata novamente até que tudo esteja bem misturado.>

Fritando o acarajé:>

Aqueça o óleo de dendê em uma panela funda (ou fritadeira) até que esteja bem quente.>

Com as mãos untadas de óleo, modele pequenas bolinhas ou croquetes com a massa.>

Frite os acarajés em óleo quente até que fiquem dourados e crocantes por fora, e bem cozidos por dentro. Isso geralmente leva uns 5-7 minutos.>

Montagem (opcional):>

Se quiser rechear o acarajé, corte-os ao meio e adicione camarões secos ou frescos, vatapá, caruru ou salada de tomate verde. Esses são recheios tradicionais.>