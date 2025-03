comida

5 receitas sem carne para a Quarta-Feira de Cinzas

Veja como preparar pratos saborosas e nutritivos para consumir durante a Quaresma

Portal Edicase

Publicado em 5 de março de 2025 às 16:30

Quiche de legumes assados Crédito: Imagem: Lecker Studio | Shutterstock

A Quarta-feira de Cinzas marca o início da Quaresma, um período de reflexão e mudanças nos hábitos alimentares para muitas pessoas. Entre as tradições mais seguidas está a de evitar o consumo de carne, seja por motivos religiosos ou pela busca de uma alimentação mais leve após os dias festivos do Carnaval. >

No entanto, abrir mão da carne não significa abrir mão do sabor. Pelo contrário, esse é um ótimo momento para explorar novas combinações e ingredientes que adicionam cor e textura às refeições. Para ajudar você a diversificar o cardápio, selecionamos cinco receitas sem carne que são práticas, nutritivas e cheias de sabor. Confira! >

Quiche de legumes assados

Ingredientes

Massa >

2 xícaras de chá de farinha de trigo

1/2 xícara de chá de óleo de coco

1/4 xícara de chá de água gelada

1/2 colher de chá de sal >

Recheio >

1 xícara de chá de cogumelos fatiados

1/2 xícara de chá de tomate-cereja cortado ao meio

1/2 xícara de chá de abóbora em cubos assada

1/2 xícara de chá de couve-de-bruxelas cortada ao meio e cozidas

1 colher de sopa de azeite de oliva

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto >

Creme >

1 xícara de chá de tofu firme

1/2 xícara de chá de leite de castanha

1 colher de chá de cúrcuma

1 colher de sopa de amido de milho

1 dente de alho picado

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto >

Modo de preparo

Massa >

Em um recipiente, misture a farinha e o sal. Adicione o óleo de coco e misture até formar uma farofa. Acrescente a água gelada aos poucos, misturando até formar uma massa homogênea. Depois, abra a massa e forre uma forma de quiche. Faça furinhos com um garfo e pré-asse em forno preaquecido a 180 °C por 10 minutos. >

Recheio >

Após, em uma frigideira, aqueça o azeite de oliva e refogue os cogumelos, os tomates-cereja e as couves-de-bruxelas até dourarem levemente. Adicione os cubos de abóbora assados e tempere com sal e pimenta-do-reino moída. Reserve. >

Creme >

No liquidificador, bata todos os ingredientes até obter um creme homogêneo. Após, distribua os legumes sobre a a massa pré-assada. Despeje o creme por cima, espalhando uniformemente e leve ao forno preaquecido a 180 °C por aproximadamente 30 minutos. Finalize com salsinha picada e sirva em seguida. >

Tacos de couve-flor crocante com guacamole

Ingredientes

Couve-flor >

1 couve-flor média cortada em floretes

1/2 xícara de chá de farinha de trigo

1/2 xícara de chá de água

1 colher de chá de páprica defumada

1 colher de chá de cominho em pó

1/2 colher de chá de sal

Pimenta-do-reino moída a gosto

Azeite para untar >

Guacamole >

1 abacate maduro amassado

1 tomate picado

1/4 de cebola roxa picada

Suco de 1/2 limão

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto >

Montagem >

4 tortilhas de milho

Coentro fresco picado >

Modo de preparo

Couve-flor >

Em uma tigela, misture a farinha de trigo, a água, a páprica, o cominho, o sal e a pimenta-do-reino moída até obter uma mistura homogênea. Passe os floretes de couve-flor na mistura e disponha-os em uma assadeira untada. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por 20 minutos. Retire do forno e reserve. >

Guacamole >

Em um recipiente, misture todos os ingredientes até obter uma mistura homogênea. Monte os tacos recheando as tortilhas com a couve-flor crocante e finalize com guacamole e coentro picado. Sirva em seguida. >

Canelone com vinagrete de chocolate

Ingredientes

Massa >

8 folhas de massa para lasanha sem ovos

Água para cozinhar >

Recheio >

1 xícara de chá de palmito picado

1 xícara de chá de cogumelos fatiados

1/2 xícara de chá de alho-poró picado

1/2 xícara de chá de leite de castanha

1 colher de sopa de azeite de oliva

1 colher de sopa de amido de milho

1 dente de alho picado

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto >

Vinagrete >

2 colheres de sopa de vinagre balsâmico

1 colher de sopa de cacau em pó 100%

2 colheres de sopa de azeite de oliva

1 colher de chá de açúcar demerara

1 pitada de sal >

Finalização >

Folhas verdes para decorar

Azeite de oliva para regar >

Modo de preparo

Em uma frigideira, aqueça o azeite de oliva e refogue o alho e o alho-poró até dourarem. Adicione os cogumelos e o palmito e refogue por 5 minutos. Em um recipiente, dissolva o amido de milho no leite de castanha e despeje na frigideira, cozinhando até engrossar. Tempere com sal e pimenta-do-reino e reserve. >

Em um recipiente, misture o vinagre balsâmico, o cacau em pó, o azeite, o açúcar e o sal. Mexa até obter um molho homogêneo. Após, em uma panela com água fervente, cozinhe as folhas de massa para lasanha até ficarem al dente . Recheie cada folha com o creme de palmito e cogumelos, enrolando no formato de canelone. Disponha em um prato, regue com azeite de oliva e decore com folhas verdes. Finalize com o vinagrete de chocolate e sirva. >

Rolinho de berinjela com recheio cremoso e romã Crédito: Imagem: Katerininamd | Shutterstock

Rolinho de berinjela com recheio cremoso

Ingredientes

Berinjela >

2 berinjelas médias

2 colheres de sopa de azeite de oliva

Sal a gosto >

Recheio >

1 xícara de chá de tofu firme

2 colheres de sopa de tahine

1 colher de sopa de suco de limão

1 dente de alho picado

1 colher de chá de azeite de oliva

1/2 colher de chá de sal

Pimenta-do-reino moída a gosto >

Montagem >

6 tomates-cereja cortados em fatias

1/4 de xícara de chá de sementes de romã

Salsinha fresca para decorar >

Modo de preparo

Corte as berinjelas em fatias finas no sentido do comprimento. Pincele cada fatia com azeite de oliva e polvilhe sal. Após, grelhe em uma frigideira antiaderente até ficarem macias e douradas. Reserve. Em um processador, bata o tofu, o tahine, o suco de limão, o alho, o azeite de oliva, o sal e a pimenta-do-reino moída até obter um creme homogêneo. Depois, coloque uma porção do recheio sobre cada fatia de berinjela e enrole. Disponha os rolinhos em um prato e decore com os tomates-cereja, as sementes de romã e a salsinha fresca. Sirva em temperatura ambiente. >

Polenta com ragu de lentilhas

Ingredientes

Polenta >

1 xícara de chá de fubá fino

3 xícaras de chá de água

1 xícara de chá de leite de coco

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

1 colher de sopa de azeite de oliva >

Ragu de lentilhas >

1 xícara de chá de lentilha cozida

1 cebola picada

2 dentes de alho picados

200 g de tomate pelado picado

1 colher de chá de orégano seco

1 colher de sopa de azeite de oliva

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Manjericão fresco para finalizar >

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça a água e o leite de coco. Quando começar a ferver, adicione o fubá aos poucos, mexendo sempre para evitar grumos. Cozinhe por cerca de 15 minutos até engrossar. Tempere com sal, pimenta-do-reino moída e finalize com azeite. >