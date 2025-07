VIRAL

Vocalista da banda La Fúria lança música inspirada no morango do amor

Bruno Magnata compartilhou com seguidores composição que é aposta para novo viral

Vocalista da banda La Fúria, o cantor Bruno Magnata apareceu nas redes sociais com um novo hit, na última sexta-feira (25). Inspirado no bombom morango do amor, que tem feito sucesso nas redes sociais, ele mostrou os versos que compôs para os seguidores. >

"Eu abro o Instagram, vejo o que 'tá' bombando e já começo a criar. Quando percebi que o povo só falava do tal morango do amor, pensei: 'bora botar o povo para dançar", contou ele. >

No comando vocal da La Fúria, o artista já emplacou hits baseados em outras 'febres' da internet. São exemplos disso as músicas Calma Calabreso, surgida a partir do bordão de Davi Brito, ganhador do Big Brother Brasil 2024, e 'Oi, Fake', baseada em uma conversa de paquera vazada de Neymar. >