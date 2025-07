INTOLERÂNCIA RELIGIOSA?

Sarah Sheeva causa polêmica ao expor mensagens enviadas à Preta Gil

Pastora insistiu que cantora aceitasse suas orações

Sarah Sheeva expôs que mandou mensagens para Preta Gil querendo encontrá-la, no intuito de orar por sua cura. A cantora, por sua vez, não respondeu. Acontece que, após revelar os conteúdos, a pastora curtiu alguns comentários de internautas, causando polêmica e dividindo opiniões.>

Nas redes sociais, Sarah Sheeva mostrou que, em abril de 2023, mandou uma mensagem à artista: “Preta, minha querida, estou aqui para qualquer coisa que você precisar, principalmente orações”. Em outubro do mesmo ano, ela voltou a enviar: “Conte com as minhas orações, querida”.>