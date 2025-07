IRONIZOU

Rafael Ilha detona velório de Preta Gil: 'Não era uma grande atriz e não era uma grande cantora'

Crítica ao velório no Theatro Municipal gerou revolta nas redes

Fernanda Varela

Publicado em 26 de julho de 2025 às 10:00

Rafael Ilha detonou Preta Gil Crédito: Reprodução

Rafael Ilha voltou a causar polêmica ao comentar publicamente a morte de Preta Gil. Em entrevista ao programa “Chupim”, o ex-integrante do grupo Polegar questionou a fortuna deixada pela cantora e criticou a escolha do Theatro Municipal do Rio de Janeiro como local do velório, realizado na sexta-feira (25).>

Rafael Ilha detonou Preta Gil 1 de 5

“De onde que vem, cara, R$ 340 milhões se ela não era uma grande atriz e não era uma grande cantora?”, ironizou. “'Ah, ela era sócia da Mynd, que era uma empresa de publicidade'. Pô, legal… R$ 340 milhões.”>

Apesar dos números citados pelo cantor, segundo o site "Folha Econômica", o patrimônio da cantora gira entre R$ 20 e R$ 30 milhões, resultado de uma carreira na música, televisão, publicidade e eventos, além de investimentos como sócia da agência Mynd8, especializada em marketing de influência. O ex-Polegar, no entanto, citou valores bem mais altos e alegou que Preta teria gastado R$ 37 milhões apenas em tratamento médico nos Estados Unidos. Não há confirmação que as declarações dadas por ele são verdadeiras.>

“É muito dinheiro… Há muita coisa para me explicar. Agora não tem mais como explicar, mas é muito dinheiro, né?”, insistiu.>

O apresentador Bartho Xavier tentou ponderar, mencionando que Preta Gil também atuava nos bastidores da indústria internacional do entretenimento, especialmente em ações de lobby com artistas estrangeiros. Mas Ilha manteve a postura cética.>

Preta Gil 1 de 10

Além de levantar suspeitas sobre o patrimônio, ele também criticou o local da cerimônia de despedida, que foi escolhido pela própria Preta em vida. “Acho um exagero o Theatro Municipal, você me desculpe. Ela não era uma cantora top brasileira, não era uma cantora que fez muito sucesso, nada disso. É muita pretensão. É trio elétrico, é Theatro Municipal, achei demais”, declarou.>

As falas do ex-Polegar geraram forte reação nas redes sociais. Internautas defenderam o legado de Preta e criticaram a atitude. “Ela trabalhou muito e nunca falou mal de ninguém. Ele deveria seguir o exemplo dela. Trabalhar e deixar a vida dos outros em paz”, escreveu uma seguidora. Outro comentário lembrou as raízes da artista: “Nasceu rica… A família tem grana.” Houve ainda quem pedisse mais respeito: “Vai cuidar da sua vida, deixa a mulher descansar em paz.”>

Preta Gil 1 de 65