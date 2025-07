ALIMENTAÇÃO

Especialista indica alimentos e bebidas para combater o mau hálito

Algumas frutas, legumes e chás atuam diretamente contra bactérias causadoras do mau hálito e são aliadas para acabar com o cheiro ruim

Quando o assunto é prevenir o mau hálito, cuidar da alimentação é tão importante quanto manter uma boa higiene bucal. De acordo com o Conselho Federal de Odontologia, cerca de 30% da população brasileira sofre com mau hálito. E embora muito comum, a halitose pode afetar a autoestima e as relações pessoais.>