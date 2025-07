OPERAÇÃO

Alimentos vencidos são apreendidos em padarias de bairros nobres em Salvador

Ação da Polícia Civil foi realizada nesta sexta-feira (25)

Ao longo da manhã desta sexta (25), seis estabelecimentos foram vistoriados e quatro autuados. Entre as irregularidades constatadas pela polícia estão produtos fora da data de validade, sem rótulo, com etiquetas adulteradas e fraude na pesagem de alimentos. Itens como caixas de leite, queijos, presunto, cream cheese, biscoitos, goiabada e batata chips foram retirados de circulação.

A ação foi realizada pela Delegacia de Defesa do Consumidor (Decon), com o apoio do DPT, Programa de Proteção e Defesa do Consumidor da Bahia (Procon-BA) e do Instituto Baiano De Metrologia E Qualidade (Ibametro).