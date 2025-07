SALVADOR

Preta Gil ganhará homenagem ao lado de imagem de Paulo Gustavo nas obras de Irmã Dulce

Santuário de Santa Dulce realizou missa de sétimo dia para a cantora neste sábado (26)

A missa de sétimo dia em homenagem à cantora Preta Gil foi realizada neste sábado (26), no Santuário Santa Dulce dos Pobres, no Largo de Roma, em Salvador. A celebração, conduzida pelo padre Lázaro Muniz, reuniu fãs da artista tanto presencialmente quanto de forma virtual. Preta Gil faleceu no último domingo (20), aos 50 anos, em decorrência de complicações de um câncer. >