CAMAÇARI

Dívida teria motivado execução de adolescente de 14 anos que brincava de bicicleta na Bahia

Vítima foi morta na quinta-feira (23) e caso é investigado pela polícia

De acordo com fonte policial ouvida pela reportagem, essa é a principal linha de investigação do crime até o momento. Ainda segundo o que foi apurado pela polícia, Wendel chegou a ser abandonado pela família e foi acolhido por outra pessoa que lhe deu um lar antes que ele fosse morto de maneira brutal.

Ao ver o adolescente caído no local, populares ainda tentaram socorrer, mas não houve possibilidade de salvá-lo. Procurada, a Polícia Militar da Bahia (PM-BA) confirmou a morte e informou que foi acionada através do 12º Batalhão para averiguar a informação de disparos. Segundo a corporação, por conta do rápido acionamento, uma equipe do Samu prestou os primeiros atendimentos, mas não foi possível evitar o óbito.