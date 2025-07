CRIME

Veja quem são os traficantes mortos e presos em operação que parou a Federação

Mortes e prisões foram registradas durante operação no bairro

Wendel de Novais

Publicado em 25 de julho de 2025 às 08:17

Bielzinho foi morto e adolescente acabou apreendido em operação Crédito: Reprodução

O tiroteio registrado à luz do dia no Parque São Braz que parou todo o bairro da Federação acabou na morte de dois integrantes do Bonde do Maluco (BDM) e na prisão e apreensão de outros dois, sendo eles uma mulher e um adolescente. Os suspeitos mortos foram identificados como Gabriel Silva Souza, que atendia pelo apelido de Bielzinho, e outro integrante do grupo criminoso que atendia pelo vulgo de Kokó. >

De acordo com fonte policial consultada, os traficantes trocaram tiros com a polícia em uma área residencial entre a Rua Engenheiro Almiro Queiroz, nas proximidades do Conjunto 21, e a Travessa Rodrigues Ferreira, que é acessada pela Rua Mata Maroto, uma das vias que tem conexão direta para a Avenida Cardeal da Silva e o Vale da Muriçoca, que é considerado como um QG do BDM na região. >

“Eles foram localizados nas proximidades ali dos condomínios [Conjunto 21], mas foram os traficantes que surpreenderam os policiais que estavam em uma operação. Eles atiraram e tentaram fugir para dentro daquela área, já indo para o acesso da Travessa Rodrigues Ferreira para sair lá em cima, mas não conseguiram”, relata a fonte policial, que prefere não ser identificada. >

Ainda de acordo com a fonte, a característica daquela região explica por que o tiroteio teve impacto no São Braz e na Avenida Cardeal da Silva. “Apesar de ter os condomínios ali no São Braz, tem uma comunidade acima na parte de mata que, inclusive, é usada pelos criminosos para a fuga. Na parte de cima, que é entrada para uma área importante da facção, é cheio de homens do BDM também e houve tiroteio”, completa. >

A troca de tiros entre os suspeitos e policiais do Comando de Policiamento de Missões Especiais (CPME) e do Batalhão de Patrulhamento Tático Móvel (Bpatamo) ocorreu no final da manhã. Segundo o relato da ocorrência registrada na Delegacia de Homicídios Múltiplos, os policiais estavam em patrulhamento tático na localidade quando receberam um chamado de cárcere privado. >

O patrulhamento era parte da Operação Dominus Areae, segundo a PM, cujo objetivo é reforçar o policiamento em pontos com grande movimentação de pessoas e veículos, em áreas identificadas como vulneráveis. Horas antes da troca de tiros, moradores relataram ter percebido a presença de um helicóptero da PM sobrevoando a região por mais de 1h.>