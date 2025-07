ENGENHO VELHO DA FEDERAÇÃO

Dois homens morrem e duas pessoas são presas após tiroteio no Parque São Braz

Segundo a polícia, armas e drogas foram apreendidas ao fim da ação policial

Após um tiroteio que surpreendeu moradores do Parque São Braz , no bairro do Engenho Velho da Federação, em Salvador, na manhã desta quinta-feira (24), dois homens morreram e outras duas pessoas foram conduzidas para a Delegacia de Homicídios Múltiplos. Segundo informações da Polícia Civil (PC), a ocorrência teve início com uma denúncia de cárcere privado.>

As vítimas não tiveram as identidades reveladas pela PC. O confronto ocorreu, segundo a Polícia Militar (PM), na Rua Travessa Rodrigues Ferreira, nas proximidades do Conjunto 21, do Parque São Braz. Moradores do condomínio relataram que, por conta da fuga de suspeitos, agentes entraram no residencial para procurá-los. “Está cheio de policial aqui no condomínio, todo mundo assustado com os tiros agora aqui. Foi troca de tiros com os traficantes da área e o povo ficou no meio agora perto de meio-dia", contou uma moradora, sem se identificar.>