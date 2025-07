CRIME

Cabeleireira é perseguida e morta a tiros em área comercial de Sete de Abril

Caso foi registrado no bairro de Sete de Abril

Wendel de Novais

Publicado em 25 de julho de 2025 às 10:35

Fernanda foi morta a tiros Crédito: Reprodução

Uma mulher identificada como Fernanda foi morta a tiros em uma execução que assustou moradores e clientes de uma área comercial do bairro de Sete de Abril, em Salvador, na manhã desta sexta-feira. De acordo informações iniciais, um suspeito teria perseguido a vítima e atirado nela em frente a um estabelecimento comercial. >

Pessoas que testemunharam o crime gravaram vídeos em que descrevem a situação. “Aconteceu agora aqui na minha frente, um cara matou Fernanda do salão [de beleza]. Agora mesmo deu uns cinco tiros nela e fugiu pela ladeira correndo. Meu Deus, olha aí que mataram a mulher mesmo”, conta um morador, sem se identificar. >

O crime foi registrado na entrada do bairro, na Rua Nossa Senhora do Carmo, em uma região comercial onde a vítima trabalha, o que levanta a hipótese de que o assassino conhecia a sua rotina e a seguiu. Procurada, a Polícia Militar da Bahia (PM-BA) confirmou a ocorrência no local. >

De acordo com a corporação, agentes da 50ª Companhia Independente (CIPM) foram acionados para o crime, mas, quando chegaram, Fernanda estava sem sinais vitais. Por isso, o local foi isolado para o trabalho do Departamento de Polícia Técnica (DPT), que vai realizar perícia e remoção do corpo. >