VIOLÊNCIA

Pai e filho estão entre as vítimas de triplo homicídio em São Gonçalo do Retiro

Corpos tinham sinais de tortura

Os corpos dos três homens que foram mortos no São Gonçalo do Retiro na quarta (23 ) foram identificados pela Polícia Civil, e duas das vítimas são pai e filho. >

Os mortos foram identificados como Everton de Oliveira Santos, de 26 anos, de Josias Silva Da Silva, de 41 e o filho de Josias, Darlan Henrique Brito da Silva, de 18. Eles foram encontrados mortos com marcas de tiros, mãos e pés amarrados e sinais de tortura.>

Ainda não se sabe qual a relação do terceiro homem com pai e filho. Moradores da região ouviram barulho durante a madrugada, inclusive de tiros. Os corpos foram abandonados no início da manhã em uma rua onde funciona uma fábrica de refrigerante. >