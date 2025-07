CRIME

Triplo homicídio é registrado em São Gonçalo do Retiro após madrugada de tiroteios

Três homens sem identificação formal foram executados no bairro

Um triplo homicídio foi registrado no bairro de São Gonçalo do Retiro, em Salvador, no início desta quarta-feira (23), depois de uma madrugada de terror no bairro. Três homens, sem identificação formal, foram encontrados com diversas marcas de disparos em seus corpos, além de braços e pernas amarradas. >