REINCIDÊNCIA

Sequência de arrombamentos e furtos assusta comerciantes da Boca do Rio

Mercado e lojas foram alvos de crime por duas madrugadas seguidas

O arrombamento e o furto da Top Magazine e da Perfumaria Natura na madrugada desta terça-feira (22), na Rua Hélio Machado, foi o segundo registrado em cerca de 24 horas, no bairro da Boca do Rio, em Salvador. Na madrugada anterior, os alvos da ação criminosa tinham sido a Cesta do Povo e uma loja de eletrônicos. >