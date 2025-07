CRIME

Top Magazine e lojas viram alvos de arrombamentos e furtos na Boca do Rio

Ação criminosa foi registrada na madrugada desta terça-feira (22)

Uma sequência de arrombamentos foi registrada na Rua Hélio Machado, no bairro da Boca do Rio, em Salvador, na madrugada desta terça-feira (22). No local, suspeitos foram responsáveis por invadir e furtar itens dos estabelecimentos comerciais que, de acordo com informações iniciais, têm um prejuízo acima dos R$ 10 mil. >