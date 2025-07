CRIME

Mototaxista é executado em ponto de estação de metrô após briga por passageiro

Caso foi registrado nas imediações da estação do Aeroporto

Wendel de Novais

Publicado em 22 de julho de 2025 às 07:59

Jônatas Souza do Espírito Santo foi morto a tiros Crédito: Reprodução

Um mototaxista identificado como Jônatas Souza do Espírito Santo, de 25 anos, foi executado a tiros em um ponto na frente da estação de metrô Aeroporto, em Lauro de Freitas, na noite de terça-feira (22). De acordo com fontes policiais, as primeiras informações sobre o crime apontam que a vítima foi morta após uma discussão com outros profissionais do local por um passageiro. >

“No local, o que foi passado para a polícia é que Jônatas, que o pessoal chama de Japa, teria discutido com três outros mototaxistas no local por causa de uma corrida com passageiro. Depois que isso aconteceu, a suspeita é de que um deles teria saído e retornado com uma arma, já atirando nele”, conta uma fonte da polícia que prefere não se identificar. >

O caso foi confirmado pela Polícia Militar da Bahia (PM-BA). De acordo com a corporação, agentes da 52ª Companhia Independente (CIPM) foram acionados por volta das 19h30 para verificar uma denúncia na Avenida Santos Dumont, no trecho em frente ao metrô. Ao chegar, os policiais encontraram o mototaxista sem vida e isolaram a área para a ação do Departamento de Polícia Técnica (DPT). >

A execução de Jônatas é investigada pela 23ª Delegacia Territorial (DT/Lauro de Freitas). Guias de perícia e necropsia já foram expedidas e diligências são realizadas para apurar a autoria e motivação do crime. >