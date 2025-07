CONFIRA PROGRAMAÇÃO

Shopping em Salvador promove Semana dos Avós com bate-papos, desfiles e show de calouros

Center Lapa e Sesc Bahia promovem a 22ª edição da Semana dos Avós

Tharsila Prates

Publicado em 22 de julho de 2025 às 22:45

Semana dos Avós no Center Lapa, em parceria com o Sesc Bahia Crédito: Divulgação

Em uma homenagem à altura de quem merece carinho, respeito e reconhecimento, o Shopping Center Lapa e o Sesc Bahia estão promovendo a 22ª edição da Semana dos Avós, que acontece até sábado (26). O evento é gratuito e traz uma programação especial, divertida e interativa para celebrar a experiência e o protagonismo da pessoa idosa. >

Ao longo da semana, a Praça de Eventos, no piso L1, terá bate-papos sobre saúde, abordando temas como qualidade do sono, cuidados com a visão e estratégias para manter o equilíbrio emocional. Além disso, o espaço recebe diversas apresentações artísticas, incluindo dublagem, desfiles, coral, danças de estilos variados, festival de dança e show de calouros.>

Já no Lapa Cultural, no piso L3, serão oferecidas oficinas gratuitas de artesanato, com atividades como customização de canetinhas, confecção de bolsas, carteiras, sousplats, porta-retratos, porta-alfinetes, porta-moedas e outros trabalhos manuais.>

Para participar das oficinas é necessária a inscrição prévia, presencialmente no Centro de Convivência Sesc Rua Chile, no Centro de Salvador. As vagas são limitadas.>

A Semana dos Avós é uma realização do Sesc Bahia, em parceria com o Shopping Center Lapa, e chega à 22ª edição reforçando o compromisso de ambas as instituições com a promoção do bem-estar da pessoa idosa. >

“Há 22 anos realizamos a Semana dos Avós como uma ação que celebra o papel social da pessoa idosa, estimula a convivência intergeracional e promove o envelhecimento com dignidade. Este ano, temos um motivo especial para comemorar: completamos 40 anos de atuação do Sesc Bahia no trabalho social com a pessoa idosa, reafirmando nosso compromisso com o cuidado, o respeito e a valorização dessa importante etapa da vida”, destaca Julianna Pereira Nejaim, gerente do Programa Assistência do Sesc Bahia.>

“A Semana dos Avós promete ser um momento inesquecível, promovendo o convívio, a troca de experiências e a celebração da vida em todas as suas fases”, garante a gerente de marketing do Shopping Center Lapa, Aline Ferraz.>

Confira a programação:>

Quarta-feira (23) | Tema: Amores que o Tempo não Apaga

MANHÃ>

Oficina: Sousplat - 9h30 às 11h30 | 3º piso – Lapa Cultural>

Conexão Saúde: Como anda seu coração? (Equipe Marisol)>

TARDE>

Stand: CRAS Centro Histórico e Delegacia do Idoso>

Locução: Nilton Rangel>

Espaço interativo: Carol Mass – 13h30>

Palestra: Prevenção a golpes digitais – 14h>

Apresentações:>

Grupo Eterna Juventude & Pérola>

“Rosas Vermelhas”>

Célia Lemos & Thelma Lucena – “New York”>

Iran Brito & Antônio Carlos – O Romantismo>

Dança Afro Sesc>

Dirceia Cardoso – Elas Cantam Roberto>

Performances Camelô e Fat Family>

Samba UATI UNEB>

Encontro de Corais: UATI UNEB, UFBA, Santa Dulce, Faculdade Graça Senna>

Quinta-feira (24) | Tema: Encantos de uma Geração

MANHÃ>

Oficina: Porta Retrato - 9h30 às 11h30 | 3º piso – Lapa Cultural>

Conexão Saúde: Qualidade do sono (Equipe Pró Cursos)>

TARDE>

Stand: Defensoria Pública & ANG-BA>

Locução: Carol Mass>

Espaço interativo: Sávio Navarro – Aeróbica e mobilização – 13h30>

Palestra: “Longevidades” – Jane Carvalho – 14h>

Apresentações:>

Calypso – Dirceia Cardoso>

Dança do Ventre e Dança Livre – CECAP>

Centro Social Urbano Liberdade>

Dublagem – Dirceia Cardoso e Sr. Francisco>

Show de Calouros (vários participantes)>

Escola de Samba Feira de São Joaquim>

Sexta-feira (25) | Tema: Brincadeiras, Sons e Emoções

MANHÃ>

Oficina: Porta Alfinete - 9h30 às 11h30 | 3º piso – Lapa Cultural>

Conexão Saúde: Incontinência Urinária – Viviane Rocha>

TARDE>

Stand: CREASI>

Locução: Marcelo Santana>

Espaço interativo: Priscila Azevedo – Zumba – 13h30>

Palestra: Anderson Ferreira (UNAPI/UFBA) – 14h>

Apresentações:>

Festival “Os Melhores da Dança” com grupos, duplas e dança cigana>

Sábado (26) | Tema: Anos Dourados

MANHÃ>

Oficina: Porta Moeda - 9h30 às 11h30 | 3º piso – Lapa Cultural>

Conexão Saúde: Estratégias para cuidar da saúde emocional – Equipe Marisol>

TARDE>

Stand: Sesc Rua Chile>

Locução: Marcelo Santana>

Palestra: Raquel Pavin (UFBA) – 13h30>