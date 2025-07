FIM DA LINHA

Com falha de Marcos Felipe, Bahia perde e é eliminado da Sul-Americana

Jhon Murillo e Garcés, do América de Cali, foram os responsáveis pela desclassificação do Esquadrão na competição internacional

Alan Pinheiro

Publicado em 22 de julho de 2025 às 23:31

Bahia enfrentou o América de Cali, pela Copa Sul-Americana Crédito: Rafael Rodrigues/EC Bahia

O Bahia está eliminado da Copa Sul-Americana. Após um empate sem gols dentro de casa, os tricolores foram à Colômbia para enfrentar o América de Cali e saíram do estádio Pascual Guerrero com uma derrota por 2x0 e o gosto amargo da desclassificação. No jogo de volta dos playoffs do torneio internacional, os gols foram marcados por Jhon Murillo, após erro da defesa do Esquadrão ainda no primeiro tempo, e Garcés.>

Sem tempo para lamentar a eliminação, o Esquadrão volta a Salvador para seguir buscando o topo da tabela no Campeonato Brasileiro. No domingo (27), o clube recebe o Juventude na Arena Fonte Nova, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola às 18h30. Vale lembrar que o confronto pela 16ª rodada, contra o Vasco, foi adiado pela participação dos times em competições internacionais.>

O JOGO

Antes da bola rolar, a estratégia adotada por Rogério Ceni para o confronto envolveu uma mudança de característica no setor ofensivo. O Bahia deu adeus ao centroavante e iniciou o jogo com Cauly atuando como um falso nove, enquanto Pulga e Ademir atacavam a profundidade pelas beiradas do campo. >

Quando o apito marcou o início da partida na Colômbia, o Esquadrão rapidamente tentou imprimir seu estilo de jogo sob os donos da casa, mas encontrou dificuldades em segurar a posse da bola. O América de Cali tomou as rédeas do confronto, mantendo o controle do jogo e realizando pressão desde a linha de defesa da equipe baiana.>

O tempo foi passando e o Tricolor passou a se postar de forma reativa ao adversário, que tinha sucesso em neutralizar o jogo de triangulações rápidas dos baianos. Sem a bola, o Bahia também sofria quando os colombianos aceleravam a partida com a velocidade dos pontas. A superioridade do América de Cali já era evidente no primeiro tempo, mas o desempenho foi recompensado com uma falha do sistema defensivo do Esquadrão.>

Aos 27 minutos da primeira etapa, Jhon Murillo ganhou da marcação pela esquerda e partiu em velocidade ao campo de ataque, onde forçou o passe para Luis Ramos por dentro da dupla de zaga baiana. David Duarte e Ramos Mingo deixaram a bola passar e o argentino recuou para Marcos Felipe. Pego de surpresa, o goleiro afastou mal com os pés, Murillo aproveitou de primeira e abriu o placar em Cali.>

A inferioridade em relação ao rival obrigou Rogério Ceni a modificar o time em campo. Na volta do intervalo, o comandante tricolor promoveu as entradas de Willian José e Iago Borduchi nos lugares de Ademir e Luciano Juba, respectivamente. Com as substituições, a equipe voltou a ter um homem de referência, deslocando Cauly para o lado esquerdo e Erick Pulga para o lado direito do campo.>

Na segunda etapa, o Bahia conseguiu melhorar a circulação da bola e passou a criar mais chances, principalmente pelas beiradas do campo. Mais próximo de seu estilo de jogo já consolidado, o Esquadrão viu o adversário abaixar as linhas e esperar com o objetivo de sair em contra-ataque. Apesar de sofrer com as transições rápidas dos colombianos, os visitantes construíram chances reais de empatar o confronto.>

Nos minutos finais, os Diablos Rojos voltaram a ganhar campo e avançaram ao ataque, mas esbarraram na falta de efetividade e na defesa tricolor. Na mesma medida, o Esquadrão se lançou totalmente à frente em busca do empate. Apesar das tentativas, nada foi suficiente para furar o bloqueio colombiano. Nos acréscimos, ainda deu tempo de Garcés aproveitar cobrança de falta, subir mais alto que a marcação e fechar o placar. Com o apito final, sobrou apenas a lamentação pelo adeus a mais uma competição.>

FICHA TÉCNICA

América de Cali 2 x 0 Bahia - Playoffs da Copa Sul-Americana >

Bahia: Marcos Felipe; Santiago Arias, David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba (Iago Borduchi); Caio Alexandre (Acevedo), Jean Lucas e Michel Araújo (Lucho Rodríguez); Erick Pulga, Ademir (Willian José) e Cauly (Kayky). Técnico: Rogério Ceni.>

América de Cali: Jorge Soto; Bocanegra, Tovar (Mosquera), Pestaña e Mina; Carrascal, Escobar e Navarro (Kener González); Jhon Murillo (Borrero), Barrios (Lucumí) e Luis Ramos (Garcés). Técnico: Gabriel Raimondi.>

Local: Estádio Pascual Guerrero, em Cali;>

Gols: Jhon Murillo, aos 27 minutos do primeiro tempo; Garcés, aos 50 minutos do segundo tempo;>

Cartões Amarelos: Pestaña, Luis Ramos e Garcés (América de Cali); Kayky (Bahia);>

Arbitragem: Maximiliano Ramirez, auxiliado por Cristian Navarro e Pablo Acevedo (Trio da Argentina);>