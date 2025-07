VALE VAGA

Desfalcado e com retrospecto ruim, Bahia encara América de Cali buscando avançar na Sul-Americana

Sem Everton Ribeiro e outros nomes, Esquadrão terá que superar histórico ruim fora do Brasil para chegar às oitavas da Sula

Pedro Carreiro

Publicado em 22 de julho de 2025 às 05:30

Bahia enfrentou o América de Cali na Arena Fonte Nova Crédito: Letícia Martins/EC Bahia

Com desfalques importantes e um histórico desfavorável, o Bahia enfrenta o América de Cali nesta terça-feira (22), às 21h30, no Estádio Olímpico Pascual Guerrero, em Santiago de Cali, pelo jogo de volta dos playoffs da Copa Sul-Americana. Após empatar por 0 a 0 no jogo de ida, na Fonte Nova, o Esquadrão precisa vencer para avançar às oitavas de final, onde enfrentaria o Fluminense. Em caso de novo empate, independentemente do placar, a classificação será decidida nos pênaltis. >

Apesar de o time colombiano atravessar um mau momento, com apenas uma vitória nos últimos sete jogos e sem vencer em casa há mais de um mês, o Bahia não deve encontrar facilidades. Um dos fatores que podem dificultar a missão são as ausências de jogadores importantes. >

Expulso na primeira partida, Everton Ribeiro está suspenso e fora do confronto. Mesmo assim, o camisa 10 viajou com a delegação para a Colômbia a fim de apoiar o grupo. Já Willian José, artilheiro da equipe na temporada com nove gols, segue se recuperando de uma lesão no tornozelo e é dúvida. Kanu, Erick (lesionados) e Rezende, em fase de transição), também são desfalques. >

Além das baixas, o Bahia encara uma desgastante maratona: esta será a quinta partida em apenas 14 dias. Diante desse cenário, o técnico Rogério Ceni pode optar por preservar alguns jogadores. >

“Vamos olhar o risco de cada um para preparar o time. Nosso objetivo é sempre representar o Bahia e buscar a classificação, independentemente da escalação”, afirmou o comandante tricolor.>

Além do desgaste e das ausências, o Bahia terá que superar um retrospecto bastante negativo em partidas fora do Brasil por competições continentais. Em 21 jogos como visitante na Libertadores e na Sul-Americana, o clube soma apenas três vitórias, nove empates e nove derrotas, com aproveitamento de 28%. >