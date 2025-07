CRIME

Suspeito é preso em alto-mar após fugir a nado de flagrante de policiais

Grupamento Aéreo foi acionado para alcançar o suspeito

Um suspeito de tráfico de drogas foi preso em flagrante em alto-mar na tarde de segunda-feira (21) após ser flagrado com drogas na Praia do Canta Galo, na Calçada, em Salvador. A prisão, no entanto, aconteceu em alto-mar porque, ao ser visto por policiais, o criminoso entrou na água e nadou por cerca de 400 metros em fuga. >