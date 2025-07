AMIZADE

Em momento difícil, Ivete Sangalo ajudou Preta Gil a pagar escola do filho

No "TV Xuxa", Preta Gil emocionou o público ao contar como Ivete montou sua casa e bancou a escola do filho em um momento difícil

Em 20 de julho de 2012, data que viria a marcar também o dia de sua despedida 13 anos depois , Preta Gil protagonizou um dos relatos mais emocionantes de sua trajetória na TV ao homenagear Ivete Sangalo no programa "TV Xuxa", da Globo. Em plena celebração do Dia do Amigo, a cantora revelou, pela primeira vez, o gesto generoso da amiga baiana em um momento de profunda crise financeira. >

Durante a homenagem, Preta contou que, recém-mudada para um novo apartamento, recebeu a visita de Ivete, que decidiu ajudá-la sem que ela pedisse. “Tinha acabado de me mudar para esse apartamento e a Ivete chegou para visitar. Depois disso, ela me convidou para ir ao shopping, entrou comigo numa loja e saiu escolhendo tudo o que não tinha na minha casa. Ela prestou atenção em tudo o que faltava e saiu comprando ar condicionado, torradeira, batedeira... Ivete acabou de montar a minha casa”, disse Preta, emocionada.>

A artista também revelou que Ivete pagou um ano da escola de seu filho, Francisco Gil, então com 17 anos. “A Ivete chegou para mim e disse: ‘Preta, você não está bem, está triste, está estranha’. Então eu contei para ela que as coisas estavam difíceis e que naquele mês não havia pago a escola do Francisco. Na hora ela fez um cheque no valor de um ano da escola do meu filho e disse: ‘Isso eu não admito. Estar sem dinheiro tudo bem, mas não pagar a escola do Tico é inadmissível’", relembrou.>