ENTREVISTA ANTIGA

Preta Gil revelou sonho de casar na Igreja do Bonfim em Salvador

Filha de Gilberto Gil era devota de Senhor do Bonfim e nutria uma relação espiritual com os orixás

Preta Gil nutria fé pelos orixás, especialmente Iemanjá e Oxum, além de ser muito devota ao Senhor do Bonfim, associada no sincretismo à Oxalá. Por conta desse carinho espiritual, Preta sempre frequentou o santuário localizado no bairro do Bonfim, em Salvador. Em entrevista concedida em 2003 ao programa De Frente com Gabi”, do SBT, a artista chegou a revelar que um dos seus grandes sonhos era se casar na Igreja do Bonfim. >