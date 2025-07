LUTO

'Você iluminou tudo': Bruna Marquezine se despede de Preta Gil com homenagem comovente

Atriz compartilhou uma carta aberta nas redes sociais e celebrou o legado de amor, coragem e arte deixado pela cantora

Além do texto, Bruna compartilhou registros antigos com a cantora e lamentou profundamente a perda: “Vou sentir saudade do seu calor, do seu conforto, da sua luz”.>