RELEMBRE

Marília Mendonça faria 30 anos: confira as composições que continuam ganhando o coração do público

Três anos após sua morte, a voz de Marília Mendonça segue viva nos palcos, rádios e plataformas digitais

Se estivesse viva, Marília Mendonça completaria 30 anos nesta terça-feira (22). Ícone da música sertaneja e símbolo da sofrência, a cantora segue marcando presença em shows, rádios e plataformas digitais, reafirmando o impacto do seu legado mesmo após sua partida, em novembro de 2021. >

Conhecida por transformar a dor em poesia, Marília não foi apenas uma das intérpretes mais marcantes do Brasil, ela também foi uma das maiores compositoras da sua geração. De acordo com dados do Ecad (Escritório Central de Arrecadação e Distribuição), a artista tem 349 obras musicais e 520 gravações registradas em seu nome.>