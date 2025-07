DE VOLTA!

'Maria do Bairro' retorna ao SBT: veja como está o elenco, 30 anos depois

Clássico mexicano estrelado por Thalía será reprisado mais uma vez pela emissora em meio a mudanças na programação

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 22 de julho de 2025 às 11:44

Maria do Bairro Crédito: Divulgação

Prepare o coração e a nostalgia: a novela “Maria do Bairro”, um dos maiores sucessos da teledramaturgia mexicana, está de volta à tela do SBT. A trama estrelada por Thalía será reprisada a partir desta segunda-feira (21), às 13h45, em parte do país, uma decisão surpreendente da emissora, que atravessa mais uma fase difícil de audiência. >

Exibida originalmente em 1995, a novela é a última da icônica trilogia das Marias e se tornou um fenômeno no Brasil. Ao longo de 30 anos, já foi reprisada nada menos que sete vezes, conquistando gerações com seu enredo dramático, personagens caricatos e a vilã mais memorável das novelas latinas: Soraya Montenegro, vivida por Itatí Cantoral.>

A história gira em torno de Maria Hernández (Thalía), uma jovem humilde que vive catando lixo com a madrinha Cacilda (Aurora Molina), até ser acolhida por um milionário, Fernando de la Vega (Ricardo Blume), após a morte da madrinha. Ao ir morar na mansão da família, Maria se apaixona por Luís Fernando (Fernando Colunga), filho do patriarca. O romance é conturbado, marcado por brigas, traições e a perseguição implacável de Soraya, a vilã que virou meme anos depois.>

Após um colapso emocional, Maria perde o filho recém-nascido e é internada em um sanatório. Quinze anos se passam, e ela segue determinada a reencontrar o garoto. O reencontro acontece de forma inesperada, reacendendo o drama e a esperança no coração da protagonista.>

A decisão do SBT de reprisar "Maria do Bairro" novamente ocorre em meio a uma reformulação da grade de programação, que inclui uma verdadeira maratona de “Chaves”, com exibição em três horários diferentes, e mudança no horário de "A Caverna Encantada", que passa para às 17h30.>

Thalía – Maria do Bairro

Thalía marcou época ao viver Maria Hernández, papel que a consagrou nas novelas. Após protagonizar Rosalinda em 1999, encerrou sua trajetória no gênero. Naturalizada americana, mora nos Estados Unidos ao lado do marido, o empresário Tommy Mottola, e dos dois filhos do casal. Hoje com 53 anos, ela se dedica à carreira musical e a projetos empresariais. Seu álbum mais recente, Valiente, foi lançado em 2018. Em 2023, estrelou a série documental Thalía’s Mixtape, disponível no Paramount+. >

Fernando Colunga – Luís Fernando de la Vega

Fernando Colunga seguiu como um dos nomes mais fortes das novelas mexicanas, protagonizando títulos como Amor Real e Soy Tu Dueña. Aos 59 anos, o ator continua atuando, embora mantenha sua vida pessoal bastante reservada. É reconhecido por sua seriedade profissional e por escolher cuidadosamente seus papéis. >

Héctor Soberón – Vladimir de la Vega

Intérprete de Vladimir, irmão de Luís Fernando, Héctor Soberón continuou ativo em novelas e no cinema mexicano após o sucesso de Maria do Bairro. Com 60 anos, segue trabalhando como ator. Um de seus últimos papéis foi na novela Siempre Tuya Acapulco, exibida em 2014.

Montserrat Gallosa – Vanessa de la Vega

Montserrat deu vida à caçula da família De la Vega. Após a novela, decidiu se afastar da carreira artística para focar na vida pessoal. Anos depois, retornou às telas em 2009 com participações em programas de TV e peças de teatro. Atualmente, leva uma vida mais discreta.

Itatí Cantoral – Soraya Montenegro

Itatí imortalizou Soraya Montenegro, vilã dramática que virou meme e ícone da cultura pop com suas cenas intensas. Com 50 anos, continua na ativa como atriz. Seu trabalho mais recente foi na série Papás por Encargo, lançada em 2022 pela Disney. >

Ana Patricia Rojo – Penélope Linhares

Ana Patricia interpretou uma das antagonistas secundárias da novela. Voltou a aparecer em novelas mexicanas a partir de 2013, atuando em diversas produções até 2018. Hoje com 51 anos, ela segue na carreira artística, com destaque para papéis em novelas como Corazón Indomable e Un Camino Hacia el Destino.

Osvaldo Benavides – Nandinho de la Vega

Como o filho reencontrado de Maria, Osvaldo se firmou como ator e também diretor, com carreira sólida no México e fora dele. Aos 46 anos, esteve recentemente em produções como The Good Doctor e La Suerte de Loli, exibida em 2021.

Ludwika Paleta – Tita de la Vega

Ludwika interpretou a filha adotiva de Maria e Luís Fernando. Cresceu diante das câmeras e se consolidou como uma das principais atrizes de sua geração. Hoje com 46 anos, ela tem focado mais em produções cinematográficas mexicanas e permanece bastante ativa na área.

Rebeca Manríquez – Carlota

Rebeca viveu Carlota, a empregada cheia de comentários ácidos da casa dos De la Vega. Desde então, construiu uma carreira sólida tanto na atuação quanto na dublagem. Aos 66 anos, segue presente em produções de TV e cinema no México.

Mauricio Aspe – Aldo Armenteros

Mauricio deu vida ao par romântico de Tita. Esse foi seu primeiro papel de destaque na televisão. Hoje com 51 anos, ele tem uma carreira consolidada no México e chegou a atuar em novelas exibidas no Brasil, pelo SBT. Mais recentemente, apareceu em Soltero con Hijas.

Onde assistir "Maria do Bairro"?

A novela Maria do Bairro pode ser assistida de segunda a sexta-feira, às 13h45, pelo SBT. Também está disponível no catálogo do Globoplay.>

Com 185 capítulos, “Maria do Bairro” é considerada uma das novelas mais emblemáticas da Televisa, eternizando Thalía como estrela pop no Brasil e no mundo. Foi a última da sequência que começou com “Maria Mercedes” e seguiu com “Marimar”. >