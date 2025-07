ESTRELA

Relembre a trajetória de Marília Mendonça; cantora faria 30 anos

Artista ganhou reconhecimento nacional e internacional através de composições e interpretações tocantes

Elis Freire

Publicado em 22 de julho de 2025 às 18:17

Marília Mendonça Crédito: Reprodução

Querida no Brasil e no mundo, Marília Mendonça completaria 30 anos nesta terça-feira (22). Com mais de 10 anos de carreira na música, como compositora e intérprete e até no violão, a cantora faleceu em um acidente trágico de avião em novembro de 2021, aos 26 anos. Durante cada um desses anos, a artista foi construindo os seus senhos, pedrinha por pedrinha, com muito alto-astral. O CORREIO reuniu momentos importantes da trajetória da Rainha da Sofrência.>

Marília Mendonça 1 de 13

Confira:>

O início de tudo: 10 composições

Com apenas 13 anos de idade, Marília Mendonça procurou Wander Oliveira, fundador do escritório de gerenciamento de carreiras artísticas Work Show com uma coletânea de 10 músicas já gravada, todas autorais.>

Neste momento, ela ainda não conseguiu um investimento em sua carreira como cantora, mas Oliveira a contratou para compor para o escritório. Marília adolescente recebia um salário de R$ 3 mil pelas composições, contou o empresário em entrevista ao canal do Youtube André Piunti.>

"Eu demorei para gravar a Marília por achar que colocar uma menina daquela cidade na estrada era muito difícil. A mãe tinha um irmão que era mais novinho, então não teria como ir e a gente precisava de pessoas para acompanhá-la na estrada", relatou Wander, que quando achou que o momento certo a lançou na música. >

Carreira musical

O primeiro EP de Marília Mendonça foi lançado em 2016 e já era um conjunto de sucessos. Dentre as faixas estão canções como "Alô Porteiro", "O Que Falta em Você Sou Eu" e "Sentimento Louco".>

No ano seguinte, a cantora já lançou o seu primeiro álbum, chamado "Realidade". No repertório estão faixas famosas como "Amante não tem lar" e o grande hit "Eu sei de Cor".>

Ao longo da carreira, Marília Mendonça lançou singles em parceria com nomes já consolidados no mercado da música sertaneja: "Impasse", com a dupla Henrique & Juliano, e "Vou Levando a Minha", em um feat com Gusttavo Moura & Rafael.>

Ao todo, a artista ançou sete álbuns e 11 EPs, além de dezenas de singles. Marília cantou ao lado de nomes do sertanejo como Maiara e Maraísa, com quem teve o projeto "Festa das Patroas", Ivete Sangalo, Anitta, Bruno & Marrone, Zezé Di Camargo, Luiza Sonza, Xamã e muitos outros.>

Ela foi responsável ainda pela letra de grandes sucessos gravados na voz de outros artistas do sertanejo como “Calma”, de Jorge & Mateus, “Flor e Beija Flor” e “Cuida Bem Dela”, de Henrique & Juliano, e “É Com Ela Que Eu Estou”, de Cristiano Araújo.>

Prêmios e reconhecimentos

Marília Mendonça foi a primeira artista brasileira a a alcançar 10 bilhões de plays no Spotify, além de mais 20 bilhões de visualizações no Youtube.>