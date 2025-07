CURIOSIDADE

Por que os olhos lacrimejam quando bocejamos?

Talvez você nunca tenha pensado nisso, mas existe uma explicação para o fato dos nossos olhos lacrimejarem quando bocejamos

Quando bocejamos, os nossos olhos lacrimejam. É uma curiosidade que pode ter passado despercebida por você, mas, ela sempre ocorre e tem uma explicação plausível. O ato de bocejar pode indicar cansaço, sono ou apenas um corpo se espreguiçando. Contudo, independente do motivo, seus olhos vão lacrimejar nessa hora.>

Segundo o perfil no Instagram Unico Laser, isso acontece por conta de uma reação do nosso próprio corpo a esse tipo de iniciativa: “Quando bocejamos, nosso corpo ativa uma série de reações do sistema nervoso autônomo, o mesmo que controla funções automáticas como a respiração e os batimentos cardíacos”, disse o perfil.>