CASA E JARDIM

Por que cortar um pedaço da sua esponja de prato pode evitar doenças

Esponja marcada? Entenda por que esse truque pode melhorar sua rotina de limpeza

Por que cortar um canto da esponja faz diferença

Isso evita que você ou outra pessoa da casa use, sem querer, uma esponja contaminada para lavar utensílios de cozinha. >

O ideal é manter esponjas separadas para funções diferentes. Uma para a louça e outra para balcões e superfícies, por exemplo. A marcada com o canto cortado deve ser usada apenas para sujeiras mais pesadas. >

Além disso, é importante manter as esponjas afastadas umas das outras e nunca reutilizar a mesma para finalidades distintas. Assim, você evita a proliferação de bactérias.>

Muita gente tenta “limpar” esponjas no micro-ondas. No entanto, estudos mostram que esse método reduz cerca de 60% das bactérias, mas não as elimina completamente. >