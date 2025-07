NOVIDADE DA CHÉRIE!

Após diagnóstico de câncer, Solange surpreende Afonso com notícia de gravidez de gêmeos

Solange Duprat (Alice Wegmann) e Afonso Roitman (Humberto Carrão) vão se aproximar em momento de fragilidade

Após casar com a ambiciosa e calculista Maria de Fátima (Bella Campos), Afonso Roitman (Humberto Carrão) vai receber uma visita de sua ex-namorada, a chérie Solange Duprat (Alice Wegmann), em um momento que estará fragilizado, prometendo um choque no público com as mudanças que virão a acontecer na trama das nove da TV Globo. >