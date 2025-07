FLOPOU?

'Vale Tudo' decepciona em cena clássica de Solange e Fátima e web dispara críticas: 'Estragaram tudo!'

Releitura do icônico confronto no casamento de Fátima vira meme nas redes e gera comparações com a versão original de 1988

Heider Sacramento

Publicado em 11 de julho de 2025 às 09:36

Cena icônica de Vale Tudo divide opiniões no remake Crédito: Reprodução/TV Globo

Uma das sequências mais aguardadas pelos telespectadores do remake de "Vale Tudo" foi ao ar nesta quinta-feira (10) e acabou frustrando expectativas. O aguardado acerto de contas entre Solange (Alice Wegmann) e Maria de Fátima (Bella Campos) durante o casamento da vilã com Afonso (Humberto Carrão) não teve o impacto esperado e foi duramente criticado nas redes sociais. >

A cena, que na versão original de 1988 ficou marcada pelo embate entre Lídia Brondi e Glória Pires, foi recriada com direito a tapa no rosto, frases afiadas e a icônica provocação antes da agressão. No entanto, o resultado no remake não convenceu parte do público, que apontou falta de coerência narrativa e falta de emoção.>

A CHÉRIE DEITOU A FATY NO TAPÃO ?? Posso chamar de presente de casamento? ? #ValeTudo pic.twitter.com/dnuF9JojPl — TV Globo ? (@tvglobo) July 11, 2025

No X (antigo Twitter), "Vale Tudo" rapidamente entrou nos assuntos mais comentados, mas pelos piores motivos. "A indignação da Solange em 1988 fazia sentido porque elas eram amigas de verdade, e a Fátima armou pro Afonso flagrar a Solange com o César. No remake, elas nem amigas são, a Fátima não armou nada, e a Solange ainda botou chifre no Afonso lá fora", criticou um internauta.>

Outro espectador reforçou a falta de construção do momento: “Não teve construção para justificar essa cena, ficou totalmente fora de timing. Resumiu em ‘deu a louca na Solange’”. E as críticas seguiram: “Lamento, mas a cena original foi MUITO superior à dessa versão, nem tem comparação kkkkk”, escreveu um usuário.>