'Vale Tudo': Raquel surpreende com transformação e Marco Aurélio revela golpe no capítulo desta sexta (11); veja o resumo

Novo visual de Raquel, demissões na Tomorrow e novos planos de Marco Aurélio movimentam a trama

Heider Sacramento

Publicado em 11 de julho de 2025 às 08:29

Raquel adota novo visual, em Vale Tudo Crédito: TV Globo/ Fábio Rocha

O capítulo desta sexta-feira (11), da novela Vale Tudo, promete fortes emoções, reviravoltas profissionais e decisões marcantes dos principais personagens. Entre cenas de esperança, tensão e traição, os caminhos de Raquel, Marco Aurélio, Renato e Vasco se cruzam em meio a mudanças drásticas. >

Logo no início do capítulo, Marco Aurélio (Alexandre Nero) deixa claro que continua disposto a enriquecer de forma ilícita. Em conversa com Leila (Carolina Dieckmann), ele reforça que a clínica de estética que os dois mantêm é apenas uma fachada para mais um esquema: “A gente continua com a clínica só pra manter as aparências. O que interessa mesmo é o dinheiro entrando sem complicação”, afirma o vilão, mostrando que sua ambição continua inabalável.>

Enquanto isso, Vasco (Thiago Martins) busca um caminho diferente. Em bate-papo com Consuêlo (Belize Pombal), o ex-jogador expressa o desejo de abrir um negócio próprio. “Tô pensando em arrendar o bar que foi de Poliana. Cansei de viver devendo. Quero fazer diferente”, diz ele, demonstrando vontade de mudar de vida após as dificuldades financeiras.>

Renato (João Vicente de Castro), por sua vez, enfrenta uma crise profunda na agência Tomorrow. Após prejuízos consecutivos, o publicitário toma uma decisão dolorosa e anuncia a demissão de Bartolomeu (Luís Mello) e Marieta (Cacá Ottoni) para reduzir os custos. A medida abala o clima no ambiente de trabalho.>

O grande destaque do capítulo é a transformação de Raquel (Taís Araújo). Com cabelos soltos, blazer elegante e atitude confiante, ela aparece renovada, pronta para se afirmar como empresária. A cena marca uma virada na trajetória da personagem, que assume de vez o controle da Paladar e surpreende todos ao seu redor com segurança e liderança. >

No campo romântico, Tiago (Pedro Waddington) e Fernanda (Ramille) se aproximam ainda mais e passam a noite juntos, despertando o interesse do público sobre o futuro do casal.>

Solange também toma iniciativa ao sugerir um projeto de revista de bordo que pode ser a salvação da agência. Ela apresenta a ideia a Renato como uma tentativa de conquistar a TCA como novo cliente.>