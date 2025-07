NOVELA DAS 6

'Êta Mundo Melhor!': Candinho reencontra o filho perdido no capítulo desta sexta (11); veja o resumo

Capítulo marca passagem de tempo, virada na trama e reencontro surpreendente entre pai e filho

Nesta sexta-feira (11), Êta Mundo Melhor! promete emocionar o público da TV Globo. A novela chega a um ponto decisivo com o tão aguardado reencontro entre Candinho e seu filho desaparecido.>

No capítulo de hoje, Zulma e Zenaide se surpreendem ao encontrar Samir na cozinha, mas o menino logo ganha destaque ao protagonizar uma fuga. Em meio a uma batida policial na casa de Zulma, ela foge com o garoto e Zenaide, mas o destino intervém: Samir se separa delas e acaba cruzando o caminho de Candinho e Policarpo. O momento é carregado de emoção, mesmo que ainda sem o reconhecimento imediato do laço de sangue entre os dois.>