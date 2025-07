JUSTIÇA

Giovanna Antonelli processa companhia aérea em R$ 60 mil após caos em viagem de férias

Atriz pede indenização após enfrentar atrasos, cancelamentos e perder conexão para Milão

O que era para ser uma viagem de descanso se transformou em um verdadeiro pesadelo para Giovanna Antonelli e o marido, Leonardo Nogueira. O casal iniciou suas férias em outubro do ano passado com um embarque planejado no Aeroporto Internacional do Galeão, no Rio de Janeiro, rumo a Lisboa, mas a experiência foi marcada por transtornos causados pela companhia aérea TAP Air Portugal. >