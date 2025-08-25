SAÚDE

Veja os alimentos que sabotam a mente e aumentam sua ansiedade

Nutricionistas revelam os segredos do prato para uma mente mais tranquila

Publicado em 25 de agosto de 2025 às 07:17

Transforme sua dieta e sinta a diferença no combate à preocupação excessiva. Crédito: Freepik

A ansiedade, definida como uma angústia ou preocupação intensa, é um sentimento que a maioria das pessoas conhece. É uma reação natural a situações fora da rotina, como preparar-se para uma apresentação importante. Contudo, quando essa sensação persiste e atrapalha as atividades diárias, pode ser um transtorno psicológico.

Assim como quase tudo em matéria de saúde, a sensação de ansiedade pode ser tanto intensificada quanto amenizada pela alimentação. Alguns alimentos agem como estimulantes para o sistema nervoso, enquanto outros possuem propriedades depressoras, capazes de promover uma sensação de calma. Entender isso é fundamental.

A nutricionista esportiva Rayanne Marques, da clínica Aesthesis, em Brasília, alerta: “Algumas pessoas não sabem, mas a alimentação pode influenciar no nível de ansiedade.” Portanto, ajustar o cardápio se mostra uma estratégia eficaz para gerenciar e reduzir a intensidade dos sintomas ansiosos no seu dia a dia.

Como sua dieta afeta a ansiedade

Opções alimentares pouco saudáveis, ricas em gordura e açúcar, são prejudiciais à saúde do intestino. Elas inibem a produção de hormônios do bem-estar, que funcionam como antídotos naturais contra a ansiedade. Assim, uma dieta desequilibrada pode, infelizmente, alimentar o ciclo da preocupação e do estresse.

O Brasil, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), ocupa o primeiro lugar em número de pessoas ansiosas. Crises de ansiedade são marcadas por sintomas como taquicardia, falta de ar e tremores. O nutricionista Antônio Vígolo, da clínica Tivolly, destaca que alimentos práticos e calóricos geram mais desconforto.

Alimentos que exacerbam a ansiedade

Para quem busca controlar a ansiedade, é crucial identificar e evitar certos alimentos que agem como estimulantes. Nutricionistas como Antônio Vígolo e Rayanne Marques recomendam reduzir o consumo de chocolates com poucas quantidades de cacau e junk food, como hambúrgueres e fritas, por exemplo.

Bebidas com cafeína, a exemplo do café, e refrigerantes açucarados também estão na lista de itens a serem evitados, assim como sorvetes. Antônio Vígolo observa que “A insatisfação faz a pessoa comer além do necessário, o que contribui para intensificar sintomas da ansiedade.” Priorize alimentos que satisfaçam de verdade.

O papel do equilíbrio nutricional

Antônio Vígolo ressalta a importância do equilíbrio: “Não é sobre demonizar ou glorificar certos alimentos, mas sobre buscar equilíbrio nutricional. Em meio a uma grande epidemia de obesidade, é prudente evitar alimentos de alta densidade calórica.” A moderação e a qualidade nutricional são chaves para o bem-estar.

O que incluir no cardápio para acalmar

Por outro lado, uma vida saudável com alimentação equilibrada e atividades físicas pode reduzir significativamente os sintomas da ansiedade. Nutricionistas sugerem alimentos como banana, aveia, peixes e ovos para acalmar a mente e o corpo. Estes são ricos em nutrientes que promovem a saúde mental e corporal.

