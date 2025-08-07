SAUDE

Planta que dá lindas flores é ideal para dormir e acordar sem ansiedade ou dor de cabeça

Alívio natural e bem-estar de forma fácil, prática e natural

Agência Correio

Publicado em 7 de agosto de 2025 às 18:00

Descubra como uma planta medicinal pode transformar suas manhãs depois de uma noite de sono relaxante Crédito: Freepik

Acordar com dores de cabeça tensionais é um desafio para muitos, mas uma solução simples e natural pode estar mais perto do que você imagina. Veja a erva medicinal que possui propriedades calmantes que atuam diretamente no sistema nervoso. Integrar seu chá na rotina noturna pode ser a chave para dias sem desconforto

A melissa, conhecida cientificamente como Melissa officinalis, surge como um poderoso aliado para relaxar seu corpo e mente, de acordo com o jornal Correio Braziliense.

Com seu aroma suave e ação terapêutica, a melissa não só melhora a qualidade do sono, como também diminui a tensão acumulada, prevenindo as incômodas cefaleias matinais. Adote essa prática.

Para que serve a melissa?

Além de aliviar dores de cabeça, a melissa é um potente antioxidante com ação anti-inflamatória, combatendo inflamações leves associadas ao problema. É ideal para quem busca um remédio natural.

Suas propriedades relaxantes contribuem significativamente para um sono mais reparador, reduzindo o estresse que frequentemente causa dores de cabeça ao despertar, basta tomar uma xícara antes de deitar.

A melissa também é benéfica para a saúde gastrointestinal, fortalecendo a pele e auxiliando no emagrecimento, devido às suas propriedades digestivas que diminuem inflamações.

Benefícios para mulheres e a mente

Para as mulheres, a melissa é uma excelente opção, pois contribui para o bem-estar durante a menopausa e alivia sintomas menstruais.

Segundo Diego Ricardo, coordenador do curso de Nutrição do UNINASSAU, a planta "É ainda uma boa opção para as mulheres, porque contribui para o bem-estar de quem passa pelo período da menopausa e os sintomas menstruais. E ainda atua no sistema gabaergico do cérebro, estimulando a serotonina, que é o hormônio da felicidade".

Cultive a sua própria melissa

Ter melissa em casa não apenas garante uma fonte fresca e livre de agrotóxicos para seus chás, mas também adiciona beleza ao jardim com suas pequenas flores brancas.

O cultivo da melissa é uma atividade relaxante que alivia o estresse, seja em um vaso na varanda ou em uma horta. Garante folhas frescas para chás noturnos e um estilo de vida mais saudável.

Cuidados essenciais com sua planta

Após o plantio, regas regulares (2 a 3 vezes por semana, sem encharcar) e podas incentivam o crescimento da melissa. Mantenha o solo sempre úmido para um bom desenvolvimento.

Para estimular novos brotos, poda-se as folhas regularmente. Segundo o jornal Correio Braziliense, o ideal é colher pela manhã, quando os óleos essenciais estão mais concentrados.