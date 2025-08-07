Acesse sua conta
Planta que dá lindas flores é ideal para dormir e acordar sem ansiedade ou dor de cabeça

Alívio natural e bem-estar de forma fácil, prática e natural

  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Agência Correio

Publicado em 7 de agosto de 2025 às 18:00

Descubra como uma planta medicinal pode transformar suas manhãs depois de uma noite de sono relaxante
Descubra como uma planta medicinal pode transformar suas manhãs depois de uma noite de sono relaxante Crédito: Freepik

Acordar com dores de cabeça tensionais é um desafio para muitos, mas uma solução simples e natural pode estar mais perto do que você imagina. Veja a erva medicinal que possui propriedades calmantes que atuam diretamente no sistema nervoso. Integrar seu chá na rotina noturna pode ser a chave para dias sem desconforto

A melissa, conhecida cientificamente como Melissa officinalis, surge como um poderoso aliado para relaxar seu corpo e mente, de acordo com o jornal Correio Braziliense.

Com seu aroma suave e ação terapêutica, a melissa não só melhora a qualidade do sono, como também diminui a tensão acumulada, prevenindo as incômodas cefaleias matinais. Adote essa prática.

Para que serve a melissa?

Além de aliviar dores de cabeça, a melissa é um potente antioxidante com ação anti-inflamatória, combatendo inflamações leves associadas ao problema. É ideal para quem busca um remédio natural.

Suas propriedades relaxantes contribuem significativamente para um sono mais reparador, reduzindo o estresse que frequentemente causa dores de cabeça ao despertar, basta tomar uma xícara antes de deitar.

A melissa também é benéfica para a saúde gastrointestinal, fortalecendo a pele e auxiliando no emagrecimento, devido às suas propriedades digestivas que diminuem inflamações.

Benefícios para mulheres e a mente

Para as mulheres, a melissa é uma excelente opção, pois contribui para o bem-estar durante a menopausa e alivia sintomas menstruais. 

Segundo Diego Ricardo, coordenador do curso de Nutrição do UNINASSAU, a planta "É ainda uma boa opção para as mulheres, porque contribui para o bem-estar de quem passa pelo período da menopausa e os sintomas menstruais. E ainda atua no sistema gabaergico do cérebro, estimulando a serotonina, que é o hormônio da felicidade".

Cultive a sua própria melissa

Ter melissa em casa não apenas garante uma fonte fresca e livre de agrotóxicos para seus chás, mas também adiciona beleza ao jardim com suas pequenas flores brancas. 

O cultivo da melissa é uma atividade relaxante que alivia o estresse, seja em um vaso na varanda ou em uma horta. Garante folhas frescas para chás noturnos e um estilo de vida mais saudável.

Cuidados essenciais com sua planta

Após o plantio, regas regulares (2 a 3 vezes por semana, sem encharcar) e podas incentivam o crescimento da melissa. Mantenha o solo sempre úmido para um bom desenvolvimento.

Para estimular novos brotos, poda-se as folhas regularmente. Segundo o jornal Correio Braziliense, o ideal é colher pela manhã, quando os óleos essenciais estão mais concentrados.

Seque as folhas em local ventilado e guarde em potes de vidro para preservar suas propriedades e ter sempre à mão para o preparo dos chás e ter uma fonte constante de bem-estar em sua casa.

