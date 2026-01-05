VACILO

Ganhador da Mega da Virada perde prêmio de R$ 1 milhão por não retirar dinheiro no prazo

Valor foi direcionado para o Fies

Elaine Sanoli

Publicado em 5 de janeiro de 2026 às 20:25

Mega da Virada Crédito: Agência Brasil

Todo ganhador de sorteios das Loterias Caixa tem o prazo de 90 dias para efetuar a retirada do prêmio. Um dos vencedores da Mega da Virada de 2024, no entanto, acabou perdendo o prazo e deixando cerca de R$ 1,4 milhão “ir para o ralo”.

De acordo com a Caixa Econômica Federal, o prêmio expirou no dia 1º de abril de 2025 e correspondia a uma das 56 cotas de um bolão registrado na cidade de Osasco, em São Paulo. O valor era de R$ 1.418.495,90.

O montante, conforme determina a lei, foi direcionado ao Fundo de Financiamento ao Ensino Superior (Fies), para investimento na educação.

No total, o prêmio da Mega da Virada foi de R$ 635 milhões. Oito apostas foram vencedoras do sorteio, sendo cinco delas bolões.

Como sacar os prêmios da loteria?

É possível receber o prêmio em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. De acordo com informações do banco, caso o prêmio bruto seja superior a R$ 2.259,20, o pagamento poderá ser realizado apenas nas agências da Caixa, mediante apresentação de comprovante de identidade original com CPF e recibo de aposta original e premiado.

Para apostas feitas no Portal Loterias Caixa ou no aplicativo Loterias Caixa, os prêmios de valor líquido de até R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20) poderão ser recebidos em qualquer casa lotérica ou agência do banco, ou ainda por transferência ao Mercado Pago.