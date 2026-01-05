Acesse sua conta
Ganhador da Mega da Virada perde prêmio de R$ 1 milhão por não retirar dinheiro no prazo

Valor foi direcionado para o Fies

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 5 de janeiro de 2026 às 20:25

Mega da Virada
Mega da Virada Crédito: Agência Brasil

Todo ganhador de sorteios das Loterias Caixa tem o prazo de 90 dias para efetuar a retirada do prêmio. Um dos vencedores da Mega da Virada de 2024, no entanto, acabou perdendo o prazo e deixando cerca de R$ 1,4 milhão “ir para o ralo”.

De acordo com a Caixa Econômica Federal, o prêmio expirou no dia 1º de abril de 2025 e correspondia a uma das 56 cotas de um bolão registrado na cidade de Osasco, em São Paulo. O valor era de R$ 1.418.495,90.

Bolão de dono de lotérica foi um dos seis ganhadores da Mega da Virada

Bolão de dono de lotérica foi um dos seis ganhadores da Mega da Virada
Dono de lotérica acerta números, fica de fora de bolão e perde prêmio milionário por Enzo Marcus/Metrópoles
Valdeir é dono de uma lotérica por Reprodução
Dono de lotérica acerta números, fica de fora de bolão e perde prêmio milionário por Enzo Marcus/Metrópoles
Valdeir é dono de uma lotérica por Reprodução
Dono de lotérica fez bolão vencedor da Mega da Virada por Reprodução
Números sorteados da Mega da Virada 2026 por Reprodução
Mega da Virada por Joédson Alves/Agência Brasil
1 de 8
Dono de lotérica acerta números, fica de fora de bolão e perde prêmio milionário por Enzo Marcus/Metrópoles

O montante, conforme determina a lei, foi direcionado ao Fundo de Financiamento ao Ensino Superior (Fies), para investimento na educação.

No total, o prêmio da Mega da Virada foi de R$ 635 milhões. Oito apostas foram vencedoras do sorteio, sendo cinco delas bolões.

Como sacar os prêmios da loteria?

É possível receber o prêmio em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. De acordo com informações do banco, caso o prêmio bruto seja superior a R$ 2.259,20, o pagamento poderá ser realizado apenas nas agências da Caixa, mediante apresentação de comprovante de identidade original com CPF e recibo de aposta original e premiado.

Para apostas feitas no Portal Loterias Caixa ou no aplicativo Loterias Caixa, os prêmios de valor líquido de até R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20) poderão ser recebidos em qualquer casa lotérica ou agência do banco, ou ainda por transferência ao Mercado Pago.

O prazo para retirada do prêmio é de 90 dias após a data do sorteio. Após esse período, os valores são repassados ao Tesouro Nacional para aplicação no Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (FIES).

