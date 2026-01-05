R$ 1,09 BILHÃO

Mega da Virada: dono de lotérica acerta números, fica de fora de bolão e perde prêmio milionário

Ele foi o responsável por escolher os números de uma das apostas vencedoras do prêmio de R$ 1,09 bilhão da Mega da Virada

Valdeir da Silva Pereira, de 61 anos, dono da Lotérica Estrela de Bertioga, em Franco da Rocha, na Grande São Paulo, foi o responsável por escolher os números de uma das apostas vencedoras do prêmio de R$ 1,09 bilhão da Mega da Virada. Apesar da escolha certeira, ele não participou do bolão e não levou parte do prêmio milionário.

Em entrevista ao portal Metrópoles, parceiro do jornal Correio, Valdeir contou que incluiu na aposta números que costuma utilizar em suas próprias apostas do dia a dia. “Nesse dia, eu preferi colocar no bolão. Se eu tivesse jogado pessoalmente, teria ganhado também. Ou ficado com uma cota, mas não fiquei”, revelou. “O bolão foi feito por mim, com meu palpite, minhas dezenas. Não foi ‘surpresinha’ da máquina”, disse o empresário.

Em entrevista ao portal g1, Valdeir contou que decidiu montar o jogo no dia 1º de novembro, optando por uma aposta de 14 números, modalidade cujo custo total chega a R$ 18.018. Para viabilizar o valor, Valdeir dividiu o bilhete em 18 cotas, cada uma vendida por R$ 1.351,34, já com a taxa de serviço cobrada pela lotérica.

Inicialmente, o bolão foi divulgado em um grupo de WhatsApp mantido pelo empresário, com cerca de 50 clientes. Apenas parte deles adquiriu as cotas de imediato. As unidades restantes foram vendidas gradualmente no balcão da lotérica ao longo das semanas seguintes, sendo que a última cota foi comercializada poucos dias antes do sorteio.

Cada participante receberá pouco mais de R$ 10 milhões, já que o valor total destinado à aposta foi de R$ 181,8 milhões.