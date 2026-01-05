Acesse sua conta
Mega da Virada: dono de lotérica acerta números, fica de fora de bolão e perde prêmio milionário

Ele foi o responsável por escolher os números de uma das apostas vencedoras do prêmio de R$ 1,09 bilhão da Mega da Virada

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 5 de janeiro de 2026 às 19:24

Dono de lotérica escolheu números do bolão
Dono de lotérica escolheu números do bolão Crédito: Reprodução e Enzo Marcus/Metrópoles

Valdeir da Silva Pereira, de 61 anos, dono da Lotérica Estrela de Bertioga, em Franco da Rocha, na Grande São Paulo, foi o responsável por escolher os números de uma das apostas vencedoras do prêmio de R$ 1,09 bilhão da Mega da Virada. Apesar da escolha certeira, ele não participou do bolão e não levou parte do prêmio milionário.

Em entrevista ao portal Metrópoles, parceiro do jornal Correio, Valdeir contou que incluiu na aposta números que costuma utilizar em suas próprias apostas do dia a dia. “Nesse dia, eu preferi colocar no bolão. Se eu tivesse jogado pessoalmente, teria ganhado também. Ou ficado com uma cota, mas não fiquei”, revelou. “O bolão foi feito por mim, com meu palpite, minhas dezenas. Não foi ‘surpresinha’ da máquina”, disse o empresário.

Bolão de dono de lotérica foi um dos seis ganhadores da Mega da Virada

Dono de lotérica acerta números, fica de fora de bolão e perde prêmio milionário por Enzo Marcus/Metrópoles
Dono de lotérica acerta números, fica de fora de bolão e perde prêmio milionário por Enzo Marcus/Metrópoles
Valdeir é dono de uma lotérica por Reprodução
Dono de lotérica acerta números, fica de fora de bolão e perde prêmio milionário por Enzo Marcus/Metrópoles
Valdeir é dono de uma lotérica por Reprodução
Dono de lotérica fez bolão vencedor da Mega da Virada por Reprodução
Números sorteados da Mega da Virada 2026 por Reprodução
Mega da Virada por Joédson Alves/Agência Brasil
1 de 8
Dono de lotérica acerta números, fica de fora de bolão e perde prêmio milionário por Enzo Marcus/Metrópoles

Em entrevista ao portal g1, Valdeir contou que decidiu montar o jogo no dia 1º de novembro, optando por uma aposta de 14 números, modalidade cujo custo total chega a R$ 18.018. Para viabilizar o valor, Valdeir dividiu o bilhete em 18 cotas, cada uma vendida por R$ 1.351,34, já com a taxa de serviço cobrada pela lotérica.

Inicialmente, o bolão foi divulgado em um grupo de WhatsApp mantido pelo empresário, com cerca de 50 clientes. Apenas parte deles adquiriu as cotas de imediato. As unidades restantes foram vendidas gradualmente no balcão da lotérica ao longo das semanas seguintes, sendo que a última cota foi comercializada poucos dias antes do sorteio.

Cada participante receberá pouco mais de R$ 10 milhões, já que o valor total destinado à aposta foi de R$ 181,8 milhões.

Após a divulgação do resultado da Mega da Virada, o grupo de mensagens ficou agitado, com comemorações dos vencedores e lamentações de clientes que optaram por não participar do bolão. A aposta acabou se tornando uma das histórias mais comentadas do concurso, tanto pelo valor investido quanto pela estratégia adotada.

Tags:

Dinheiro Loteria Aposta Mega-sena Mega da Virada

